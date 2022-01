Arnold Schwarzenegger presenta un progetto in cui vestirà i panni di Zeus

Arnold Schwarzenegger ha condiviso il poster di un progetto in uscita a febbraio in cui vestirà i panni di Zeus.

Arnold Schwarzenegger nei panni di Zeus? Dopo aver interpretato Hercules e Conan il Barbaro, Schwarzenegger sembra essere pronto per l’ennesima trasformazione fantasy, considerando che il popolare attore ha da poco presentato l’immagine di un progetto in uscita febbraio in cui vestirà i panni di Zeus.

Ecco il poster con l’annuncio del progetto.

Non è chiaro di cosa possa trattarsi, e c’è da considerare che se Schwarzenegger avesse avuto in cantiere un film nei panni di Zeus si sarebbe saputo qualcosa del progetto già in precedenza. Vedremo cosa accadrà nel mese di febbraio, ed in cosa consisterà il progetto.

Intanto negli ultimi giorni Schwarzenegger è stato coinvolto in un brutto incidente, in cui, per fortuna non ha riportato ferite. L’incidente è avvenuto a Los Angeles, tra Sunset Boulevard e Allenford Avenue. Secondo quanto riferito da Margaret Stewart, del dipartimento di Los Angeles, la donna coinvolta nell’incidente sarebbe stata portata in ospedale dopo aver subito delle ferite non gravi.

Tra gli altri progetti del popolare attore in lavorazione c’è anche il sequel de I Gemelli, in cui Danny DeVito tornerà a lavorare al fianco di Arnold Schwarzenegger, ricreando il duo di interpreti del film cult degli anni Ottanta.