Apple Music si prende gioco di Spotify: “amiamo Neil Young”

Come era facile immaginare, Apple Music ha scelto di capitalizzare sulla diatriba tra Neil Young e Spotify. Il cantautore ha chiesto e ottenuto di ritirare tutti i suoi album da Spotify, in segno di protesta contro la decisione della piattaforma di continuare ad ospitare i podcast di Joe Rogan – accusato di aver diffuso disinformazione sui vaccini.

«Dovete scegliere: o la mia musica o Joe Rogan, non potete avere entrambi», aveva detto. È andata a finire che Spotify ha scelto di tenersi il podcast campione di ascolti ‘The Joe Rogan Experience‘, perdendo la possibilità di ospitare i brani di Young.

L’ultimatum di Neil Young è arrivato a distanza di pochi giorni da una lettera aperta indirizzata a Spotify e firmata da oltre 200 esperti di medicina e salute pubblica. “The Joe Rogan Experience è una minaccia per la salute pubblica”, avevano tuonato i firmatari dell’appello.

The home of Neil Young. Listen to his entire catalog on Apple Music: https://t.co/sUGtz4JbB9 pic.twitter.com/YgRMygUqhi — Apple Music (@AppleMusic) January 28, 2022

E ora Apple Music può divertirsi a schernire il competitor. “Siamo la casa di Neil Young, vieni ad ascoltare tutta la sua musica su Apple Music”, si legge in un’immagine condivisa sulla pagina Twitter del servizio.

Sempre in queste ore nella sezione ‘Esplora’ di Apple Music è stata creata una nuova sezione dall’eloquente titolo “Amiamo Neil Young“. Non bastasse, Apple Music ha anche inviato una notifica ad alcuni utenti, pubblicizzando il fatto che è possibile ascoltare la musica dell’artista anche in qualità Spatial Audio.