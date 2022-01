Tesla starebbe facendo marcia indietro sui clacson delle proprie auto

A quanto pare, Tesla, anche se il tutto non è ancora confermato in via ufficiale, si starebbe occupando di fare marcia indietro per quel che riguarda i clacson.

Nonostante con le proprie vetture abbiano spesso modo di riuscire ad accontentare tutti gli utenti grazie alle funzionalità che inserisce, Tesla, a volte si trova a prendere delle iniziative nonostante quanto suggerito dalla community intera. Un caso di questo tipo è il clacson, che la compagnia continua a cercare di non inserire come formato standard per via delle proprie ideologie, anche se sembra che un passo indietro sia da poco stato fatto in tal senso da parte di Elon Musk.

Stando all’imprenditore, nella vision dell’azienda c’è il fatto che le vetture dovrebbero riuscire a prevedere in autonomia, senza alcun tipo di supporto, tutte le attività che i conducenti vogliono compiere. Vien da sé quindi, che in una situazione di questo tipo, le macchine hanno modo di decidere autonomamente quando vogliono suonare il clacson, e l’utente non dovrebbe quindi farlo manualmente per segnalare un pericolo quando is trova per strada.

Resta tuttavia il fatto che al momento le macchine non si trovano assolutamente in una situazione di questo tipo, e anzi, è proprio la società stessa a invogliare chiunque a stare molto attenti alla guida e a non fidarsi delle vetture al 100%, anche per tutti gli abbonati che sfruttano le funzionalità di Full Self-Driving, servizio ancora in beta e proprio per via di ciò non completo.

Pare quindi che, fino a che la situazione non si sarà evoluta, l’azienda possa optare per dei clacson standard, come mostrato nell’immagine presente qui di seguito.

Il tutto è stato riportato sulle pagine di Electrek, ma al momento non si tratta ancora di informazioni ufficiali, ed è bene quindi prendere il tutto con le pinze fino a che la compagnia non avrà avuto modo di confermare quanto anticipato per quel che riguarda un dietrofront sul mondo dei volanti.