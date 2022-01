Spider-Man – Tom Holland sul suo futuro: “Una parte di me pensa sia il momento perfetto per andarmene”

Tom Holland non ha ancora sciolto i dubbi sul suo futuro nei panni di Spider-Man, e durante una conversazione video con Andrew Garfield e Tobey Maguire l’interprete è tornato a parlare dei suoi pensieri e delle prospettive che lo attendono nel mondo Marvel.

Ecco le sue parole:

Non so rispondere a domande sul mio futuro. Spider-Man: No Way Home per me è stato un’esperienza unica. Interpretare Spider-Man potrebbe essere alienante perché siamo stati solo in tre a interpretarlo. Perciò condividere lo schermo con gli altri due interpreti è stato grandioso, terrò con me un sacco di ricordi di quest’esperienza. C’è una parte di me che pensa sia il momento perfetto per andarmene, lasciando vestire i panni di Spider-Man al prossimo fortunato ragazzo. Oppure potrei nel frattempo comprare un’altra casa, prendere lo stipendio e tornare a lavoro.