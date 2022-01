Spider-Man: No Way Home – Un concept art rivela la presenza di Mysterio

In una concept art di Andrew Reeder è stato rivelata la presenza di Mysterio in Spider-Man: No Way Home.

Secondo un concept art rivelato dall’artista Andrew Reeder sembra chiaro come in Spider-Man: No Way Home, inizialmente, dovesse comparire anche il Mysterio interpretato da Jake Gyllenhaal. L’immagine è stata condivisa dal concept artist ed ha fatto in breve il giro del web.

Ecco la concept art che mostra Mysterio presente in una delle scene finali di Spider-Man: No Way Home, mentre si ritrova faccia a faccia con il Doctor Strange.

#SpiderMan: #NoWayHome had Mysterio involved in the final fight in early versions of concept art. (via @reederdzn48) pic.twitter.com/I3gmVexXEs — Phase Zero – MCU (@PhaseZeroCB) January 25, 2022

Secondo quanto hanno riferito gli sceneggiatori del lungometraggio esistono diverse versioni della storia in cui i villaini dovevano essere Mysterio e Kraven the Hunter. Si tratta di sceneggiature pre-pandemia, con il film che non aveva ancora risentito dello spostamento di data per l’uscita in sala, e che, all’epoca, sarebbe dovuto arrivare dopo il secondo film sul Doctor Strange.

Ma Spider-Man: No Way Home è risultato essere, invece, un film completamente diverso. Il lungometraggio è diretto da Jon Watts, già regista dei precedenti due capitoli, e ha tra i protagonisti Benedict Cumberbatch – che fa il suo esordio nella saga di Spider-Man nel ruolo di Doctor Strange – , Zendaya, Jon Favreau, Jacob Batalon e Marisa Tomei. Il film è uscito al cinema il 15 dicembre, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.