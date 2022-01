Oculus cambia nome, ora si chiama Meta Quest

Oculus, l'azienda che produce visori per la realtà virtuale e che dal 2014 è di proprietà di Facebook, cambia nome: ora si chiama Meta Quest.

L’ecosistema di prodotti per la realtà virtuale di Meta, ex Facebook, cambia nome: da Oculus si passa a Meta Quest. Il cambiamento era già stato anticipato dalla stampa nei giorni immediatamente successivi al rebranding della parent company di Facebook e Instagram.

Con il cambio di focus – da social media company a metaverse company – , i prodotti per la realtà virtuale e aumentata diventeranno una delle priorità principali di Meta.

La notizia, annunciata sui canali social della fu Oculus, ha suscitato più di qualche perplessità da parte dei fan del brand che, lo ricordiamo, esiste da prima dell’acquisizione di Meta, che risale al 2014.

Sappiamo che molti di voi erano molto attacchi al marchio Oculus, vi assicuriamo che è stata una scelta molto difficile. Nonostante il cambio di nome, Oculus continuerà ad essere parte del nostro DNA

si legge nel comunicato dell’azienda. Meta Quest ha anche spiegato che il brand Oculus continuerà a sopravvivere in alcuni prodotti software, specie in alcuni strumenti per i developer.

Tutti i prossimi visori VR dell’azienda non si chiameranno più Oculus, ma Meta Quest. Secondo alcuni analisti, è probabile che anche i prodotti già in commercio – finite le scorte attuali – verranno presto proposti sul mercato con un nuovo packaging e un nuovo nome.

Nel frattempo Meta, anche attraverso la divisione realtà virtuale, continua a lavorare per trasformare i suoi ambiziosi progetti per il metaverso in realtà.