L’iPhone presto potrà essere utilizzato come POS per ricevere i pagamenti contactless

L'iPhone diventa un terminale POS. La novità verrà introdotta con un prossimo aggiornamento per iOS 15 ed è pensata per i piccoli commercianti.

Presto gli iPhone più recenti potranno ricevere i pagamenti contactless e, in altre parole, venire utilizzati come terminale POS. La novità dovrebbe venire introdotta con l’aggiornamento iOS 15.4.

Gli iPhone della Apple potranno ricevere pagamenti – sarà sufficiente avvicinare una carta contactless o un altro smartphone con tecnologia NFC.

A rivelarlo è Bloomberg. Secondo il media outlet, la novità verrà abilitata semplicemente con un aggiornamento software, senza bisogno di hardware aggiuntivi. La novità è attesa per i prossimi mesi. Sarà questione di poco tempo, dunque.

La nuova feature è pensata soprattutto per le attività commerciali più piccole, che potranno far a meno dei POS delle banche per accettare i pagamenti via carta di credito e bancomat.

Apple molto probabilmente ha utilizzato la tecnologia di Mobeewave, una startup che si occupa proprio di pagamenti contactless che ha acquistato nel 2020. Nel 2019, Mobeewave aveva collaborato con Samsung per portare una feature simile sui suoi smartphone. La funzione che trasforma gli smartphone in un POS era stata già testata, con esiti positivi, in Canada.

In assenza di un annuncio ufficiale, ci sono comunque ancora molti dubbi. Ad esempio non sappiamo se il servizio per ricevere i pagamenti utilizzando l’iPhone verrà inserito all’interno dell’ombrello dei prodotti Apple Pay, o se al contrario verrà creato un nuovo brand ad hoc.