La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra: una clip dalla serie Netflix

La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra è un “classico” thriller psicologico, ma intriso di umorismo cupo e… ad alto tasso alcolico, in grado di tenere col fiato in sospeso fino all’ultimo sorso: vi presentiamo la prima clip ufficiale dallo show con protagonista Kristen Bell.

Michael Ealy, Mary Holland, Shelley Hennig, Cameron Britton, Christina Anthony e Benjamin Levy Aguilar recitano insieme alla protagonista Kristen Bell, che è anche produttrice esecutiva della miniserie con Will Ferrell, Jessica Elbaum e Brittney Segal (per Gloria Sanchez Productions).

Questa la sinossi ufficiale:

Per la sconsolata Anna (Kristen Bell) i giorni sono sempre uguali e lei li trascorre in compagnia del vino, con lo sguardo fisso fuori dalla finestra mentre osserva la vita che scorre senza di lei. Quando però un affascinante vicino (Tom Riley) si trasferisce dirimpetto con l’adorabile figlia, Anna incomincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Poi però assiste a un orribile omicidio… o forse no?

Leggi anche: