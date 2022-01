Dune: un lungo documentario sul sound design della pellicola di Denis Villeneuve

Il regista Denis Villeneuve e i tre responsabili del reparto sonoro di Dune raccontano com'è stato creare l'audio per un film così suggestivo.

Il regista Denis Villeneuve, in questo lungo documentario di quasi mezz’ora, discute della collaborazione e del risultato del lungo e minuzioso lavoro con il team del reparto sonoro di Dune, probabilmente il film di fantascienza che più ha lasciato il segno nel corso del 2021.

Scopriamo come sono stati resi distintivi i suoni del deserto, la “voce” delle Bene Gesserit, il ronzio degli Ornitotteri e il verso del Verme del deserto insieme a Mark Mangini (Supervising Sound Editor & Sound Designer), Ron Bartlett (Re-recording Mixer) e al Supervising Sound Editor & Sound Designer Theo Green.

Dune è disponibile per l’acquisto e noleggio su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity.

Dune, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

