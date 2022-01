Arriva la rotellina per i mouse che si può usare con i piedi

Una rotellina per i mouse che può essere addirittura usata con i piedi? È finalmente realtà, come mostrato da un video su YouTube.

Alcune invenzioni tecnologiche risultano di certo più utili di altre, e sembra che quella approfondita in questo articolo rientri proprio nel primo gruppo. Di che parliamo? Di una rotellina davvero piccola da poco mostrata grazie a un video esplicativo sulla piattaforma di YouTube, dove viene svelato quello che a primo acchito non sembrerebbe neanche un mouse, visto la forma a dir poco insolita scelta per la produzione.

Come potete ammirare nel filmato presente qui di seguito, si parla di un aggeggio con sopra una piccolissima rotellina vista nei mouse, grande molto meno di un dito, il che apre spiragli a qualche possibile utilizzo davvero interessante, specialmente per utenti affetti da disabilità. Abbiamo nello specifico a che fare infatti con un dispositivo che presenta un meccanismo esterno neanche troppo più piccolo rispetto a tanti mouse da ufficio, ma che grazie alla propria struttura si presta a essere utilizzato anche attraverso le dita dei piedi.

Ed ecco quindi che, un’idea quasi inutile, può diventare a tratti davvero geniale, seppur questo prototipo presenti un’importante limitazione che potrebbe fermare l’utilizzo da parte di persone disabili. Si parla infatti di un cavo, visto che come si nota nel filmato il dispositivo con la rotellina è collegato a un computer, ma c’è da dire che un aggeggio così semplice potrebbe essere adattato al bluetooth o a ulteriori tecnologie wireless con davvero pochi sforzi, e non è quindi detto che upgrade di questo tipo non si facciano vedere in futuro.

Nonostante per alcuni possa trattarsi quindi di una svolta, la maggior parte degli utenti non si troverà di certo a comandare lo scorrimento dei mouse con i piedi, vista anche la scomodità che il tutto potrebbe presentare, fra urti non intenzionali e input poco precisi.