Yesterday: due utenti fanno causa ad Amazon per l’assenza nel film di Ana De Armas

Due utenti hanno fatto causa ad Amazon per aver noleggiato Yesterday, fuorviati dal trailer con Ana de Armas, che in realtà non c'è nel film.

Amazon ha ricevuto una denuncia da due consumatori che ritengono di non essere stati tutelati, ed anzi di essere stati ingannati a causa del fatto di aver noleggiato il film Yesteday sulla piattaforma, ma di essere stati fuorviati dal trailer che mostrava Ana de Armas, che in realtà nel lungometraggio è assente. Gli utenti avrebbero speso 3,99 dollari per la visione del film.

In effetti la scena in cui Ana de Armas compare in Yesterday è stata tagliata, si trattava di un’apparizione che mostrava il suo personaggio attratto dal protagonista Jack (interpretato da Himesh Patel).

Lo sceneggiatore Richard Curtis ha dichiarato sulla questione:

Ana de Armas fungeva da fattore complicante per l’arrivo di Jack a Los Angeles, e questo credo che il pubblico non lo avrebbe apprezzato, perché avrebbero pensato ‘bè, lui non merita Lily’. Si è trattato di uno di quei casi in cui si è dovuta tagliare una delle scene più belle del film per preservare il tutto.

Secondo le imputazioni della causa nei confronti di Amazon, gli utenti sarebbero stati fuorviati dal trailer, e quindi sarebbero stati indotti a spendere dei soldi per vedere il film, senza che ciò che era stato mostrato (l’apparizione di Ana de Armas) fosse effettivamente presente nel lungometraggio.

Ricordiamo che Yesterday è un film di Danny Boyle uscito nel 2019.