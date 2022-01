Redmi Note 11 presto in arrivo anche in Italia, tutti i dettagli

La serie Redmi Note 11 sta per arrivare in Italia, e giungerà nei mesi di febbraio e marzo, seppur non ci siano ancora dettagli in merito ai prezzi.

Xiaomi ha avuto modo di annunciare in via ufficiale i nuovi smartphone Redmi Note 11, dispositivi che come confermato arriveranno anche in Italia, e di cui abbiamo finalmente ora tutti i dettagli, fra cui anche la conferma del fatto che la serie è composta da ben 4 varianti con differenti specifiche tecniche, fra cui i fan potranno scegliere al fine di comprare il dispositivo che maggiormente si avvicina alle loro esigenze come feature e prezzo.

Iniziando con i Redmi Pro 5G e Pro troviamo una sola differenza, SoC Snapdragon 695 nel primo caso e MediaTek Helio G96 nel secondo. Si parla di 6 o 8 GB di RAM e 64 o 128 GB di spazio per l’archiviazione UFS 2.2, display da 6,67 pollici FHD+ AMOLED, con 120 Hz refresh rate e 360 Hz di touch-sampling rate.

Una batteria da 5,000mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W chiude il tutto. Per le fotocamere troviamo una 16 MP f/2.45 nella parte frontale e una 108MP f/1.9 ISOCELL HM2 accompagnata da una 8MP ultra grandangolare con FoV a 118 gradi e un sensore di profondità da 2 MP sul retro. A caratterizzare i device troviamo il sensore per le impronte sul lato, certificazione IP53, IR blaster, NFC, slot SIM ibrido, e dual speaker.

Per chi vuole risparmiare è invece presente il Redmi Note 11S, dispositivo con invece display leggermente più piccolo da 90 Hz, e batteria pronta a caricarsi a soli 33 W. Nella fascia più bassa della serie è invece presente il Redmi Note 11, con pannello LCD da 90 Hz, sensore primario sul retro da 50 MP e Snapdragon 680 all’interno, comunque specifiche ottime per la fascia media.

Purtroppo, al momento non abbiamo ancora comunicazione in merito ai prezzi con cui i dispositivi in questione si presenteranno sul mercato, seppur sappiamo orientativamente quando questi potranno essere finalmente acquistati. Mentre infatti per quel che riguarda le versioni Pro servirà aspettare fino al mese di marzo 2022, l’attesa diminuisce a febbraio per gli altri due modelli presentati dalla compagnia cinese.