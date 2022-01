Raving Rabbids: Mission to Mars – Il trailer dello speciale di Netflix in uscita a febbraio

Ecco il trailer di Raving Rabbids: Mission to Mars, lo speciale di Netflix dedicato ai personaggi della saga videoludica in uscita a febbraio.

Netflix ha pubblicato il trailer di Raving Rabbids: Mission to Mars, lo speciale dedicato ai personaggi del titolo videoludico che sarà disponibile sulla piattaforma dal 18 febbraio. Ricordiamo che il videogioco è uscito come spin-off di Rayman.

Ecco il trailer di Raving Rabbids: Mission to Mars.

I personaggi di Raving Rabbids sono i conigli presenti già in Rayman, conosciuti come Rabbids. I primi titoli dedicati al gioco avevano tra i personaggi presenti anche lo stesso Rayman. In questo speciale i Rabbids si ritrovano coinvolti in una missione su Marte che ha lo scopo di rendere abitabile il pianeta per gli esseri umani. Ma gli imprevisti e le avventure sono dietro l’angolo.

Nel filmato viene presentato anche Beardie, un Rabbid intelligente, cresciuto in mezzo ad una specie considerata, di base, dotata di scarso intelletto. Durante la missione Beardie sarà accompagnato dal ballerino Disco, dal pilota Cosmo, e dal piccolo coniglietto Mini. Nel filmato vediamo anche i Rabbids incontrare degli alieni.

Ricordiamo che il primo titolo videoludico dedicato al franchise di Rabbids è uscito nel 2006, mentre nel 2013 è stata mandata in onda una serie animata realizzata da Nickelodeon.

Potrebbe interessarti anche questo contenuto Netflix: