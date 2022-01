Peter Robbins: morto per suicidio la voce originale di Charlie Brown dei Peanuts

Aveva 65 anni Peter Robbins, ed era la voce originale di Charlie Brown negli speciali dei Peanuts degli anni Sessanta. La famiglia ha reso nota la notizia tramite FOX 5 San Diego, annunciando che l’attore sarebbe morto per suicidio la scorsa settimana.

La storia personale di Peter Robbins è stata piuttosto drammatica, considerando che l’attore soffriva di disturbo bipolare e di schizofrenia paranoidea. Nel 2019 Robbins è uscito di prigione dopo aver scontato cinque anni a causa di vari crimini commessi. Aveva anche dichiarato che era sua intenzione scrivere un’autobiografia che raccontava la sua esperienza in carcere, dal titolo Confessions of a Blockhead.

Peter Robbins ha fatto la voce di Charlie Brown in A Charlie Brown Christmas (1965), e poi in It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown (1966), Charlie Brown’s All Stars! (1966), You’re in Love, Charlie Brown (1967), He’s Your Dog, Charlie Brown (1968), and It Was a Short Summer, Charlie Brown (1969), A Boy Named Charlie Brown (1969). Tra le sue altre apparizioni possiamo citare anche quella in The Munsters.

Ricordiamo che Apple sta sviluppando diversi progetti dedicati ai Peanuts, e l’ultimo tra questi è stato uno speciale natalizio uscito lo scorso 10 dicembre.

Ecco il trailer dell’ultimo speciale natalizio dei Peanuts: