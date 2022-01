Mortal Kombat: secondo film confermato, sarà scritto dallo sceneggiatore di Moon Knight

New Line Cinema ha ingaggiato lo scrittore della prossima serie tv Marvel, Moon Knight, come sceneggiatore del sequel del lungometraggio di Mortal Kombat.

Nonostante un’accoglienza piuttosto tiepida al botteghino e recensioni non troppo entusiastiche da parte di pubblico e critica, sembra proprio che il secondo film del reboot di Mortal Kombat si farà: New Line Cinema ha difatti assoldato uno sceneggiatore per delinearne il copione. Si tratta di Jeremy Slater, il cui lavoro più recente è stato sulla serie Marvel Studios Moon Knight, di imminente uscita su Disney+.

Nonostante la giovane età, Slater ha già una notevole esperienza, avendo lavorato per Fox come co-creatore e showrunner per The Exorcist, avendo contribuito a sviluppare The Umbrella Academy su Netflix e avendo recentemente lavorato su Uprising di Travis Knight e The Tommyknockers, adattamento da Stephen King per James Wan e Universal.

Non sono stati rilasciati dettagli o particolari riguardo la direzione che prenderà il secondo episodio, ma nelle intenzioni originali sappiamo che la trama dovrebbe entrare nel vivo della competizione, delineando l’effettivo torneo mortale di arti marziali alla base del concept del videogioco originale.

