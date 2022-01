Le MINI d’epoca diventano elettriche grazie al programma ufficiale Recharged

Le MINI d’epoca diventano elettriche, grazie al programma ufficiale MINI Recharged. I proprietari di una Mini vintage potranno convertire il loro veicolo grazie ad un kit ufficiale. Le modifiche sono reversibili: quando e se lo si ritiene opportuno, sarà possibile ripristinare il sistema di propulsione precedente.

In questo modo è possibile dare una nuova vita ai veicoli d’epoca, garantendo allo stesso tempo la preservazione del loro valore storico. È un ottimo compromesso, se si considera che la conversione dei veicoli vintage all’elettrico – sempre più in voga trai collezionisti – è stata più volte contestata duramente dai cultori delle auto d’epoca.

Il team che si occupa del programma MINI Recharged ha sede ad Oxford, nello stabilimento principale della casa automobilistica.

Il motore originale delle auto MINI viene sostituito con un motore elettrico da 90 kW in grado di fare da 0 a 100 Km/h in 9 secondi. Una volta convertita all’elettrico, l’auto ha un’autonomia stimata di circa 160 Km.

Il team di MINI non si limita alla sostituzione del motore. L’auto viene anche dotata di un sistema di infotainment moderno: in questo modo è possibile consultare comodamente i dati sull’autonomia del veicolo.

In futuro MINI Recharged collaborerà con alcuni artisti di fama internazionale per la realizzazione di veicoli speciali in edizione limitata. Il costo del kit di conversione non è ancora stato annunciato.