Le carte di credito secondo Samsung: più sicure grazie al lettore per le impronte digitali

Si chiama S3B512C ed è il nuovo chip di Samsung per rendere le carte di credito più sicure. Il chip integra uno scanner biometrico.

26—Gen—2022 / 11:01 AM

Samsung lavora alle carte di credito con scanner biometrico integrato. Il colosso coreano ha presentato un chip di sicurezza “all-in-one”. Il chip racchiude Secure Element e Secure Processor con un lettore per le impronte digitali.

L’idea è che un domani le carte di credito emesse dalle principali banche potrebbero tutelare i clienti dalle frodi aggiungendo un passaggio di sicurezza in più. Per autorizzare le transazioni sarà necessario attivare prima la carta, appoggiando un dito sul lettore.

Il chip S3B512C è stato progettato pensando alle carte di credito e bancomat, ma Samsung spiega che potrebbe essere utilizzato anche per altri scopi: ad esempio per i badge per accedere alle università o nei posti di lavoro.

Il chip ha una certificazione (CC EAL) 6+, la più alta del settore, mentre il lettore per le impronte rispecchia i requisiti del programma BEPS (Biometric Evaluation Plan Summary) di Mastercard.

Samsung al momento non è interessata a presentare una sua carta di credito – su modello Apple Card -, il chip S3B512C verrà messo a disposizione delle altre banche, che potranno utilizzarlo per le loro carte di credito di prossima generazione.

Il lettore per le impronte rende superfluo l’inserimento del PIN, offrendo ai clienti un’ulteriore misura di protezione contro le frodi e i furti.