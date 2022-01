Jackass Forever: due clip dal nuovo, folle film del franchise

Ci vuole una certa dose di incoscienza per prendere parte alle riprese di un film della serie Jackass, e le due clip inedite di Jackass Forever presentate da Paramount Pictures online lo dimostrano ampiamente: abbiamo il cosiddetto “dum-dum game” (ovvero un quiz in cui, a ogni risposta sbagliata, segue… una bella botta là dove non batte il sole!) e uno stunt con co-protagonista un orso ghiottone…

Il cast dei folli stunt della saga si riunisce per un altro assurdo giro di pazzi e pericolosissimi numeri acrobatici e comici, con nuovi personaggi a rispondere all’appello per questo quarto film (sesto, contando gli spin-off).

In Jackass Forever ci saranno Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Dave England, Wee Man, Danger Ehren, e Preston Lacy, che sono dei nomi storici associati a Jackass. Mentre i nuovi arrivati sono Jasper, Rachel Wolfson, Sean “Poopies” McInerney, Zach Holmes, e Eric Manaka.

Il film è diretto da Jeff Tremaine, che ha fatto anche da produttore assieme a Knoxville e Spike Jonze. Shanna Newton e Greg Iguchi faranno da produttori esecutivi.

