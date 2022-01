Halo: domenica arriverà il trailer che rivelerà la data d’uscita della serie TV

Tramite il Twitter della serie TV dedicata ad Halo è stato annunciato che domenica, su CBS, durante l’AFC Championship Game, verrà mostrato il nuovo trailer del telefilm in arrivo tratto dalla popolare serie videoludica, che ne rivelerà anche la data d’uscita. Il filmato sarà disponibile anche su Paramount+.

Ecco qui sotto il post dedicato all’annuncio dell’uscita del nuovo trailer di Halo.

Suit up Spartans, the wait is almost over. The official trailer for #HaloTheSeries lands this Sunday during halftime of the AFC Championship Game on @CBS and @ParamountPlus. pic.twitter.com/fRzZ1Ml6cD

— Halo on Paramount+ (@HaloTheSeries) January 25, 2022