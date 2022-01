Google Pixel 6: il nuovo aggiornamento sistema i problemi con i codici QR

Si parla ormai da tempo dei problemi dei Google Pixel 6 per quel che riguarda la lettura dei codici QR, una tecnologia in continua espansione che continua a essere utilizzata nonostante inizi a portare qualche anno sulle spalle, con esempi ottimi che la vedono applicata anche ad esempio per i Green Pass.

Per fortuna, per quando i dispositivi giungeranno nel nostro paese pare che non ci troveremo a dover avere a che fare con diversi problemi che si sono presentati invece per gli early adopter in prossimità del day one.

Nello specifico, questa volta il nuovo aggiornamento ha sistemato i problemi con i codici QR, visto che diversi report segnalavano letture errate. Parliamo in ogni caso di un update software arrivato per l’intera lineup, seppur i disguidi dei QR si facessero sentire in maggior misura da parte degli utenti che hanno acquistato uno dei nuovi prodotti.

Staremo a vedere nel corso delle prossime settimane se la quantità di segnalazioni avrà modo di abbassarsi, con i possessori di uno di questi telefoni di fascia alta con SoC Tensor di Google all’interno che si trovano fra le mani un articolo sempre più perfezionato da parte del colosso della ricerca.