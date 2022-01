Biancaneve: nel film live-action i nani saranno sostituiti da creature magiche

Prosegue la questione che sta riguardando lo sviluppo del film live-action su Biancaneve e i Sette Nani su cui l’interprete Peter Dinklage ha aperto una polemica, considerando che, a suo parere, la storia è troppo arretrata, soprattutto per come mostra i personaggi dei nani. La Disney ha replicato a Dinklage, ma, secondo quanto riferito da The Wrap, al posto dei nani nel film compariranno “creature magiche”.

La Disney, sempre per quanto riportato da The Wrap, starebbe ingaggiando degli attori che presteranno le proprie voci per dare vita alle creature magiche che interagiranno con Biancaneve al posto dei nani. Non è chiaro se i personaggi porteranno i nomi dei nani, o se saranno anch’essi dei minatori, sta di fatto che la Casa di Topolino in questa maniera spegnerebbe ogni tipo di polemica.

Queste sono le parole di Peter Dinklage che hanno innescato la discussione: