Amazon sta portando i suoi supermercati senza casse anche nella periferia degli USA

Amazon porta la sua catena di supermercati senza casse anche nella periferia degli Stati Uniti. È un segnale importante: la tecnologia ormai è matura per un’adozione di massa. Oggi tutti i supermercati della catena Amazon Go sono concentrati nelle grandi città, come Seattle, sede del quartier generale del colosso dell’e-commerce.

I supermercati Amazon Go non hanno casse di alcun tipo, non ci sono nemmeno le casse automatiche. Grazie all’utilizzo di videocamere, sensori e intelligenza artificiale, il cliente non deve far altro che prelevare i prodotti ed uscire. L’importo della spesa gli viene automaticamente addebitato sul suo conto Amazon.

Una tecnologia che inizia a vedersi anche in Europa: a Londra sono già tre le catene di supermercati con almeno un punto vendita senza casse, l’ultimo ad averne aperto uno è stata Aldi.

Il primo Amazon Go ad aprire fuori dai grandi centri urbani sarà quello di Mill Creek, nello stato di Washington. L’apertura è attesa per i prossimi mesi.

Nel frattempo, l’utilizzo dell’IA per eliminare l’esigenza delle casse fa gola anche alle catene della ristorazione. Lo scorso novembre Starbuks ha annunciato una partnership con Amazon per la creazione di tre caffetterie senza casse. Funzioneranno come la catena Amazon Go.