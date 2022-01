Meta dice di aver realizzato uno dei supercomputer per l’IA più potenti di sempre

Meta, la parent company di Facebook e Instagram, sostiene di aver costruito un supercomputer per l’intelligenza artificiale trai “più veloci e potenti al mondo”. Se ne è occupato l’AI Research SuperCluster e al momento i lavori di progettazione non sono ancora stati conclusi. Il debutto è atteso entro la seconda metà del 2022.

Quando sarà ultimato sarà ancora più potente e veloce

promettono gli ingegneri del team di ricerca di Facebook.

Meta ha spiegato che il supercomputer sarà fondamentale nei futuri lavori di ricerca dell’azienda. In particolare, aiuterà i ricercatori a costruire nuovi modelli di IA in grado di «imparare da trilioni di esempi», oppure di lavorare con centinaia di lingue diverse simultaneamente. I possibili utilizzi pratici sono infiniti.

Tra le altre cose, il computer potrebbe venire utilizzato per analizzare milioni di immagini e video e per costruire in autonomia nuovi strumenti per la realtà aumentata e virtuale. Proprio quest’ultima affermazione è un chiaro occhiolino al concetto di Metaverso. E, infatti, Meta nel suo comunicato aggiunge che «i prodotti basati sull’intelligenza artificiale avranno un ruolo fondamentale» all’interno del cosiddetto metaverso.

I ricercatori di Meta lavorano al supercomputer da diversi anni, ma il progetto di ricerca è entrato nel vivo solamente nel 2020.

Meta sostiene che il supercomputer sia stato realizzato da zero, con un lavoro di ricerca “rispettoso della privacy e della sicurezza” delle persone. Sebbene già attivo e funzionante, la tecnologia sarà ultimata solamente tra diversi mesi.