Meat Loaf: Jack Black ricorda il cantante e attore con cui ha lavorato in Tenacious D

Tra i personaggi che sono stati profondamente ispirati da Meat Loaf c’è anche, e sopratttutto, Jack Black, che ha voluto ricordare il cantante e attore scomparso da pochi giorni con un post su Instagram molto personale.

Jack Black ha, infatti, lavorato con Meat Loaf in Tenacious D, e sembra proprio che la cosa si sia concretizzata proprio per iniziativa di Black. Ecco le parole dell’interprete:

Avevo nove anni quando mia sorella mi portò a vedere il The Rocky Horror Pictures Show. Meat Loaf spaccava in quel film. 25 anni dopo lo pregai di fare mio padre in Tenacious D, ed anche in quel caso ha spaccato. Grazie Meat Loaf per aver rockeggiato alla grande! Un abbraccio e tutto il mio affetto per la famiglia ed ai suoi amici. Riposa in pace Meat Loaf.