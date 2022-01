LOL 2: Lillo Petrolo sarà la guest star (e arma segreta) della serie

Tra i comici più amati della prima stagione di LOL: Chi ride è fuori c’è sicuramente Lillo Petrolo, che con i suoi sketch ha ispirato diversi meme e il tormentone “So’ Lillo!”. Ebbene, anche se non faceva parte della formazione iniziale di partecipanti a LOL 2, Prime Video fa ora sapere che prenderà parte al programma in veste di guest star, a disposizione dei due conduttori Fedez e Frank Matano per portare scompiglio tra i partecipanti, come una vera e propria “Arma letale della risata”.

I comici presenti nella seconda stagione saranno Virginia Raffaele, Mago Forest, Tess Masazza, Maccio Capatonda, Alice Mangione, Diana Del Bufalo, Gianmarco Pozzoli, Corrado Guzzanti, Max Angioni e Maria Di Biase. I conduttori saranno Fedez e Frank Matano.

Alla prima edizione di LOL: Chi ride è fuori hanno partecipato Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna.

