Later: Lucy Liu protagonista della serie TV tratta da Stephen King

Un nuovo adattamento di un romanzo di Stephen King si appresta ad arrivare sullo schermo: stiamo parlando di Later, che avrà anche una protagonista d’eccezione come Lucy Liu. Later verrà adattato come serie televisiva, e ad occuparsi della produzione sarà la Blumhouse. A scrivere il pilot sarà Raelle Tucker.

La stessa Raelle Tucker ha dichiarato sulla serie TV dedicata a Later:

Si tratta di una storia emozionante, terrorizzate, e meravigliosamente strana. Per me è un sogno che si avvera il fatto di poter adattare un romanzo del mio scrittore preferito, avendo in supporto un grande partner quali è la Blumhouse, oltre alla incomparabile Lucy Liu.

I produttori esecutivi del progetto saranno Jason Blum, Chris McCumber e Jeremy Gold, tutti e tre membri della Blumhouse Television.

La storia di Later racconta di Tia, un’agente letteraria che cresce da sola il figlio Jamie. La sua vita sarà ad un certo punto segnata dal fatto che l’autore che dovrebbe portare la sua agenzia al successo muore prima di concludere la sua opera. Ma Jamie è in grado di parlare con i morti, e sarà così che riuscirà a recuperare il contenuto del libro portando Tia al successo. Ma i poteri di Jamie ad un certo punto inizieranno a provocare situazioni pericolose.

Later è stato pubblicato nel 2021.