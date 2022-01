Joe vs Carole: primo teaser della serie tv su Joe Exotic e Carole Baskin

Arriverà il 3 marzo, su Peacock, la serie tv Joe vs Carole, ispirata alla vera faida tra Joe Exotic e Carole Baskin, già esplorata nella docuserie Netflix Tiger King: vi presentiamo il primo teaser trailer dello show, che vede protagonisti John Cameron Mitchell e Kate McKinnon nei ruoli principali, con Kyle MacLachlan in quello di Howard Baskin, marito di Carole.

Hey all you cool cats and kittens…the claws are officially out on March 3 with #JOEvsCAROLE streaming only on Peacock. pic.twitter.com/ZT48sLfbBr — Peacock (@peacockTV) January 21, 2022

Non sappiamo quanto la serie seguirà gli iter lavorativi, sentimentali e giudiziari del Tiger King e quanto tenterà a romanzare ulteriormente una storia già di per sé larger-than-life, ma possiamo farci un’idea preliminare di quello che ci aspetta grazie al trailer e alla lista interpreti, che vede in primo piano Kate McKinnon nel ruolo dell’acerrima “rivale” in affari Carole Baskin e in più, nei rispettivi ruoli, Brian Van Holt/John Reinke, Nat Wolff/Travis Maldonado, Sam Keeley/John Finlay, Kyle MacLachlan/Howard Baskin, Lex Mayson/Saff, Dean Winters/Jeff Lowe e William Fichtner/Rick Kirkham.

