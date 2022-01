Galline in fuga e Wallace & Gromit: tutti i dettagli rivelati sui due progetti Netflix

Aardman rivela tutte le informazioni preliminari sui suoi due prossimi progetti per Netflix, ovvero due sequel animati per Galline in fuga e Wallace & Gromit.

Il nuovo Galline in fuga si intitolerà Chicken Run: Dawn of the Nugget, in arrivo solo su Netflix nel 2023 e attesissimo sequel del maggiore campione d’incassi animato in stop motion di tutti i tempi. Nel corso degli anni all’interno di Aardman si è spesso parlato di un sequel, ma lo studio aveva bisogno della giusta storia e del giusto partner. Dopo Un pettirosso di nome Patty, un’altra collaborazione sembrava ovvia ed era il momento adatto per riproporre i nostri eroi pennuti al pubblico mondiale.

Come il precedente capitolo del 2000, Chicken Run: Dawn of the Nugget è una commedia di azione e avventura. Quando i nostri eroi devono fare ricorso a ogni mezzo per cercare di espugnare una fortezza impenetrabile e i “nostri eroi” sono galline, la prospettiva comica è garantita. Ma al centro troviamo anche una storia familiare commovente. Siamo entusiasti di annunciare che nella versione originale Thandiwe Newton e Zachary Levi presteranno le voci rispettivamente a Gaia e Rocky. Insieme sono fantastici. Bella Ramsey darà la voce alla caparbia figlia Molly, che sfoggia una personalità vecchio stile e completa il trio familiare in questo nuovo capitolo della storia. Nella versione originale torneranno a rivestire i propri ruoli anche Jane Horrocks (Baba), Imelda Staunton (Tantona) e Lynn Ferguson (Von), a cui si uniscono le nuove voci di Josie Sedgwick-Davies (Frizzle), David Bradley (Cedrone), Romesh Ranganathan (Frego), Daniel Mays (Piglio) e Nick Mohammed (Dr. Fry). Sam Fell (Giù per il tubo e il candidato agli Oscar ParaNorman) si occuperà della regia del film, le cui riprese sono già in corso: la sceneggiatura è a cura di Karey Kirkpatrick, John O’Farrell e Rachel Tunnard.

Questa la sinossi ufficiale:

Essendo riuscita a fuggire per il rotto della cuffia dalla fattoria dei Tweedy, Gaia ha finalmente trovato un posto da sogno: un tranquillo rifugio su un’isola per l’intero pollaio, lontano dai pericoli causati dall’uomo. Quando lei e Rocky danno alla luce una pulcina di nome Molly, il lieto fine sembra completo. Ma sulla terraferma, l’intera razza dei gallinacei deve affrontare una nuova e terribile minaccia. Per Gaia e la sua gang la tanto agognata libertà potrebbe essere a rischio, ma questa volta non si fermeranno davanti a nulla!

Col nuovo Wallace & Gromit, invece, Nick Park torna alle origini con un nuovo film interpretato dai suoi beneamati personaggi premiati agli Oscar. Il film debutterà esclusivamente su Netflix in tutto il mondo, escluso il Regno Unito, dove esordirà sulla BBC prima di approdare a Netflix. Nick ha sempre voluto, o meglio, ha sempre sentito il bisogno di continuare a raccontare le avventure di questi due personaggi che conosce in modo così speciale.

Nick si occuperà della regia insieme a Merlin Crossingham, il direttore creativo di Wallace & Gromit per Aardman, mentre Mark Burton sarà l’autore della sceneggiatura. La scrittura della sceneggiatura e dello storyboard è iniziata per il film (ancora senza titolo) che uscirà nel 2024.

Questa la sinossi ufficiale:

Gromit teme che Wallace sia troppo dipendente dalle sue invenzioni e la sua apprensione si dimostra giustificata quando Wallace inventa uno “gnomo intelligente” che sembra avere una mente indipendente… Nel momento in cui la situazione diventa incontrollabile, tocca a Gromit mettere da parte le proprie emozioni e lottare contro forze sinistre, altrimenti sarà la fine della carriera da inventore di Wallace!

