Dan Brown’s The Lost Symbol: la serie TV è stata cancellata dopo una sola stagione

Peacock ha deciso di cancellare dopo una sola stagione la serie TV Dan Brown’s The Lost Symbol, che ha messo al centro il personaggio di Robert Langdon, che è stato fino ad ora il protagonista dei romanzi del creatore de Il Codice Da Vinci.

La stessa piattaforma ha dichiarato sulla cancellazione di Dan Brown’s The Lost Symbol:

Siamo soddisfatti di aver proposto questa storia thriller d’azione ai nostri utenti. Siamo grati a Dan Dworkin, Jay Beattie, Dan Brown, Brian Grazer ed a Ron Howard, assieme ai CBS Studios, Imagine Television e UTV per aver dato vita a questo progetto tratto da un romanzo di successo.

La storia si basa sul terzo romanzo pubblicato da Dan Brown, che racconta le vicende del professore di Harvard, Robert Langdon, e dei suoi primi anni come esperto di simbologia, e di come dovrà salvare il suo mentore che è stato rapito, e la cui storia s’interseca con una cospirazione mondiale.

Il cast della serie vede coinvolti Ashley Zukerman, Eddie Izzard, Valorie Curry (The Following), Sumalee Montano (Star Trek: Picard), Rick Gonzalez (Arrow) e Beau Knapp (The Good Lord Bird).

Negli Stati Uniti la serie è uscita lo scorso settembre, mentre in Italia è arrivata su Sky a novembre.