Comprare carte di pagamento italiane nel dark web costa poco più di 10 dollari, l’analisi di NordVPN

È ormai più che noto il fatto che il mondo del Dark Web è particolarmente pericoloso e pieno di informazioni riservate che non hanno vita facile sul classico internet. Una recente analisi di NordVPN però ha evidenziato alcuni dati relativi a dispositivi di pagamento rubati che circolano sulla rete, prendendo in considerazione 4.478.908 carte.

Parlando dell’Italia, ci troviamo in una situazione alquanto preoccupante, dato che 82,074 carte nello specifico sono state prese dal nostro paese, con una predominanza dei circuiti VISA e MasterCard. Ottenere una di queste pagando una cifra? Davvero semplice fino a fare paura.

La cifra media di acquisto si aggira infatti sui 15 dollari circa, un numero davvero basso che però per fortuna non sembra così preoccupante se si guarda il quadro generale. C’è da dire che ci sono casi dove una carta arriva a costare oltre il doppio.

Ovviamente, il consiglio resta sempre quello di tenere al sicuro i propri metodi di pagamento sfruttando solamente siti affidabili e verificati, evitando di fornire ad altri utenti dati privati come quelli delle carte di credito e debito che si possiede, visto che in alcuni casi ci si potrebbe trovare davanti a situazioni come queste.

Le carte che vengono vendute non presentano soldi nel proprio conto, in quanto vengono rubate da vuote o usate dagli hacker, ma possono servire per evitare di usare il proprio nome su determinati siti, compiendo quindi ulteriori illeciti.