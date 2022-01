Uncharted: Tom Holland in un video che mostra la più pericolosa scena di stunt

Tom Holland ha raccontato e mostrato in un video dal set di Uncharted la scena di stunt più pericolosa di tutto il lungometraggio.

Tom Holland sembra aver voglia di lavorare ad un film su 007 nei panni di James Bond, ma l’attore sta già vestendo quelli di Spider-Man, ed è il protagonista di Uncharted: si tratta di ruoli che mettono alla prova in maniera importante il fisico, e Holland sembra esserne all’altezza, così come si vede in un video di stunt diffuso dalla Sony tratto proprio da Uncharted.

Qui sotto trovate il video di stunt di Uncharted in cui Tom Holland è alle prese con una scena molto particolare, in cui l’attore si trova sospeso in aria, retto da alcune corde, mentre sbatte su grandi contenitori ed automobili. Si tratta della scena di stunt più pericolosa di tutto il film.

Oltre a Tom Holland (Nathan Drake) il film vedrà presenti nel cast Mark Wahlberg (Victor “Sully” Sullivan), Sophia Ali (Chloe Frazer), Tati Gabrielle (Braddock) e Antonio Banderas, che ricoprirà il ruolo del villain. Il film su Uncharted è in uscita il 17 febbraio.

Basato su una delle serie di videogiochi più vendute e acclamate dalla critica, Uncharted presenta al pubblico il giovane e furbo Nathan Drake (Tom Holland) nella sua prima avventura alla ricerca del tesoro con l’arguto partner Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). In un’epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ricerca del “più grande tesoro mai trovato”, inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo.