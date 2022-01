The Flash: il film DC Comics avrà un fumetto prequel in uscita ad aprile

A partire da aprile sarà pubblicata una miniserie a fumetti prequel di The Flash, il nuovo film DC Comics in uscita a novembre.

L’uscita del nuovo lungometraggio The Flash sarà anticipata da un fumetto prequel DC Comics, che, così come ha annunciato la casa editrice, sarà intitolato The Flash: The Fastest Man Alive. Si tratterà di una miniserie mensile di tre numeri, in uscita negli Stati Uniti a partire dal 26 aprile.

Ecco la copertina del primo numero del prequel di The Flash.

Ogni numero del fumetto prequel di The Flash sarà composto da 48 pagine. La serie sarà scritta da Kenny Porter e disegnata da Ricardo López Ortiz, Juan Ferreyra e Jason Howard. Questa è la sinossi della miniserie:

L’avventura di Barry Allen con la Justice League ha portato il figlio di Central City a diventare un supereroe capace d’ispirare. Ma quando una nuova minaccia, chiamata Girder, emergerà su Central City, Barry si rivolgerà di nuovo a Batman per chiedere consigli. Sotto la tutela del cavaliere oscuro il velocista scarlatto dovrà trovare un modo per superare la minaccia di Girder.

Il cast di The Flash vedrà presenti, oltre a Ezra Miller, Ben Affleck e Michael Keaton, anche Sasha Calle come Supergirl, Kiersey Clemons nei panni di Iris West, Maribel Verdú che farà Nora Allen, e Ron Livingston che interpreterà il padre di Barry.

La regia di The Flash è affidata a Andy Muschietti da una sceneggiatura di Christina Hodson (Birds of Prey). Barbara Muschietti e Michael Disco sono i produttori, con Walter Hamada, Galen Vaisman e Marianne Jenkins che fanno da produttori esecutivi.

The Flash uscirà al cinema il 4 novembre.