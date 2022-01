Renato Cecchetto: morto a 70 anni il doppiatore di Manny Calavera e Shrek

Morto a Roma, per le conseguenze di un incidente stradale, Renato Cecchetto, attore noto, tra le altre cose, per aver dato la voce a Shrek e Manny Calavera.

Attore e doppiatore, noto sia a teatro che al cinema, in tv e nei videogiochi, Renato Cecchetto si è spento in seguito a causa delle conseguenze di un incidente in scooter: aveva 70 anni.

Interprete poliedrico, ha recitato in circa ottanta film, molti dei quali di genere comico o commedie all’italiana, diretto dai Vanzina, da Neri Parenti, Steno, Mario Monicelli… indimenticato il personaggio di “Verdirame Augusto” inpersonato in Amici miei – Atto II.

Interprete e doppiatore spesso di personaggi secondari ma dal grande appeal, ha doppiato molti cartoon del grande schermo Disney e DreamWorks, con il suo pinnacolo rappresentato dall’orco Shrek. Molto prolifico anche nel campo delle voci prestate ai videogiochi: è stato ad esempio Charlie Sidjan in Hitman 2: Silent Assassin, Kyle Katarn in Star Wars: Dark Forces e Danny Calavera nel mitico Grim Fandango.