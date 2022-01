Madame Web: le riprese del film inizieranno entro quest’anno (rumor)

Secondo l’insider Charles Murphy ci sarebbero delle novità sulla produzione del film Marvel prodotto dalla Sony dedicato a Madame Web: Murphy avrebbe rivelato che le riprese inizieranno entro quest’anno, e ci sarebbe già una location in cui far svolgere la produzione che però non sarebbe ancora stata rivelata. Inoltre non ci sarebbe ancora una data precisa per l’inizio delle riprese di Madame Web.

Se le riprese di Madame Web inizieranno quest’anno si potrebbe ipotizzare un’uscita del lungometraggio entro il 2023. Il progetto avrà come regista S.J. Clarkson, che ha già lavorato a serie TV come Bates Motel e Jessica Jones.

Il personaggio esordì nei fumetti di The Amazing Spider-Man, e si tratta di una cieca che riuscì a sviluppare capacità da Medium. Si tratterebbe quindi di un altro character dello spider-verso, che la Sony sta portando avanti con film su Venom e Morbius. Di recente si è parlato della possibilità che Sandra Bullock possa vestire i panni di Madame Web. Ecco cosa ha dichiarato l’attrice:

Se fosse vero questo rumor che ha sentito mio figlio sarei più che contenta di portare a casa la partecipazione a questo progetto. Perché nessuno mi ha ingaggiata? Mi vedrei benissimo con quei poter psichici.

Nel frattempo è già uscito il secondo film su Venom con protagonisti Carnage, mentre il lungometraggio su Morbius con Jared Leto uscirà a marzo. Tra i character apparirà anche l’Avvoltoio di Michael Keaton, già visto nei film di Spider-Man del Marvel Cinematic Universe.