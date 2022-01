Google Pixel 6A sarebbero in arrivo già a maggio

Sembra che nel giro di davvero poco tempo avremo modo di mettere mano su un nuovo smartphone della serie Pixel di Google. Non avremo ovviamente già a che fare con i Pixel 7, dato che i Pixel 6 sono appena arrivati sul mercato e non abbiamo ancora avuto modo di metterci mano in Italia, seppur sembra manchi davvero poco al loro debutto, ma con una versione migliorata degli smartphone appena lanciati da parte del colosso della ricerca.

Si parla nello specifico dei Google Pixel 6A, dispositivi che potrebbero presentare al loro interno il SoC Tensor già visto con i modelli attualmente in commercio. A parlare del tutto è stato Max Jambor, come ripreso sulle pagine di Android Police, il quale come potete vedere nel Tweet presente qui di seguito sembra aver anticipato il debutto dei nuovi gioiellini per il mese di maggio 2022.

Pixel 6A scheduled for May — Max Jambor (@MaxJmb) January 22, 2022

C’è da dire che al momento non abbiamo ancora alcun dettagli che confermi quanto anticipato dalla fonte, che al contempo non si è sbottonata molto per quel che riguarda le specifiche del dispositivo, come anche per una data d’uscita più precisa a cui affidarsi. Tuttavia, c’è da dire che manca ancora qualche mese a maggio, ed è probabile quindi che avremo modo di ricevere informazioni maggiormente precise nel corso delle prossime settimane.

Come spiegato da Android Police, però, sembra che l’aggiunta del Tensor GS101 già visto con i Pixel 6 potrebbe non garantire la presenza di un jack per i nuovi gioiellini. Per il resto, si anticipa la presenza di uno schermo da 6,2 pollici con tecnologia OLED (di conseguenza ancora una volta di fascia alta), ulteriori dettagli da confermare. Staremo a vedere entro quando il colosso avrà finalmente modo di parlare dei suoi nuovi gioiellini per continuare la sua serie A ormai storica.