Marvel One-Shot: finalmente su Disney+ tutti i cortometraggi live action

Fra il 2011 e il 2014, i Marvel Studios hanno realizzato dei cortometraggi dal vivo che fungessero da divertenti spin-off in uscita del filone. Si tratta dei cosiddetti Marvel One-Shot, cinque corti, a cui vanno ad aggiungersi i tre girati da Taika Waititi con protagonista Thor e quello con Peter Parker del 2019. Finalmente, dopo essere stati inclusi solo nelle versioni Home Video, Disney li ha inseriti (tranne l’ultimo citato) nel catalogo Disney+.

Si tratta di prodotti a suo tempo abbastanza amati dai fan e che, naturalmente, erano (e sono) regolarmente canon e in continuity. Quello relativo ad Agent Carter era già apparso, per un breve periodo, sulla piattaforma, dato che fungeva anche da episodio pilota della serie tv, ma è stato poi epurato quando i serial non nativi Disney+ sono stati declassati a “relativamente canonici”.

Il corto di Spider-Man, Peter’s To-Do List, non è presente poiché il film relativo, Spider-Man: Far from Home, è di proprietà Sony e, come gli altri del franchise, sebbene facente parte del Marvel Cinematic Universe non è presente nel catalogo (almeno per ora).

Questa la lista dei corti, che trovate singolarmente o nella sottosezione Marvel dal titolo “Irripetibili Marvel”:

Il Consulente (2011, originariamente nel Blu-Ray di Thor)

Scena comica nel raggiungere il martello di Thor (2011, originariamente nel Blu-Ray di Captain America – il Primo Vendicatore)

Item 47 (2012, originariamente nel Blu-Ray di The Avengers)

Agente Carter (2013, originariamente nel Blu-Ray di Iron Man 3)

Viva Il Re (2014, originariamente nel Blu-Ray di Thor: the Dark World)

Team Thor (2016, originariamente nel Blu-Ray di Blu-Ray di Captain America: Civil War)

Team Thor: Parte 2 (2017, originariamente nel Blu-Ray di Doctor Strange)

Squadra Darryl (2018, originariamente nel Blu-Ray di Thor: Ragnarok)

