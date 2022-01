La Bella e la Bestia: anche Jelani Alladin nel cast dello spin-off prequel

Jelani Alladin, dopo The Walking Dead e il musical di Frozen, tornerà in casa Disney anche per il prequel spin-off di La Bella e la Bestia per Disney+.

Proseguono i lavori in vista del prequel live action de La Bella e la Bestia, che vedrà protagonisti Gaston e LeTont: ad aggiungersi al cast, ora, avremo anche Jelani Alladin, negli ultimi anni già visto in casa Disney grazie alla sua partecipazione a The Walking Dead: World Beyond su AMC e al ruolo di Kristoff nel musical live action tratto da Frozen.

Il personaggio che interpreterà sarà quello di Jean-Michel, un talentuoso artista, affascinante e figo dotato anche di un certo ingegno e intelligenza.

Lo stesso Alladin commenta la notizia su Instagram brindando al “Terzo round col topo” e alle grandi avventure che lo aspettano.

Non sono al momento specificati molti dettagli su questo spin-off, se non che sarà una serie da otto episodi per Disney+ e vedrà protagonisti gli interpreti dei personaggi già visti nel film con Emma Watson: Luke Evans nel ruolo di Gaston, Josh Gad in quelli di LeTont e Briana Middleton nel ruolo della sorellastra di LeTont, Tilly.

