Jeff Bezos investe 3 miliardi di dollari su Altos Labs, alla ricerca dell’immortalità

Una delle tante possibilità dei miliardari, persone di spicco come Jeff Bezos, è quella di investire in progetti in cui credono anche se non vicini ai raggiungimenti dei propri obiettivi, al fine di aiutarli a rendere il percorso più breve e ottenere obiettivi di volta in volta migliori. L’appena citato miliardario e fondatore di Amazon ha adottato una politica di questo tipo con Altos Labs, compagnia che aveva già finanziato in passato, e su cui ha recentemente deciso di investire 3 miliardi di dollari.

Una cifra considerevole, anche se ben meno grande di quel che potrebbe sembrare per l’imprenditore, che dovrebbe garantire ad Altos Labs la possibilità di continuare il suo importante lavoro con maggiore tranquillità, pur puntando ai risultati senza fermarsi. Parliamo di una startup che Jeff Bezos ha preso molto a cuore, dato che si occupa di studi che interessano particolarmente la sua persona, e puntano ad allungare la vita media, puntando a realizzare quelli che vengono definiti “elisir dell’immortalità“.

Ovviamente, che si possa davvero raggiungere questo obiettivo nel breve periodo, è quasi impossibile, ma analizzando la rigenerazione delle cellule la startup sta cercando di riuscire ad allungare la vita di alcuni fortunati di circa 50 anni, un risultato comunque clamoroso, che permetterebbe di vivere fino a venerande età come 130, o 140 anni. Ovviamente, un miliardario come Bezos ha molto interesse nell’investire in questo tipo di idee, dato che il tempo è l’unica risorsa davvero limitata e impossibile da comprare, seppur non manchino ovviamente indicazioni per cercare di raggiungere ottimi traguardi.

Resta da vedere in che modo la startup riuscirà a evolversi nel corso dei prossimi mesi grazie al foraggiamento del noto imprenditore, il quale con ottime probabilità potrebbe essere seguito anche da ulteriori in futuro.