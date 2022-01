Realme 9 Pro e Pro+: leak anticipano design e specifiche tecniche

Mentre i fan sono in attesa di scoprire di più in merito ai nuovi Realme 9 Pro, il noto leaker OnLeaks, in collaborazione con Smartprix, ha avuto modo di approfondire i dispositivi in questione. Parliamo di un utente particolarmente informato riguardo al mondo dei telefoni, che in moltissimi casi ha avuto modo di fornire correttamente delle anticipazioni grazie a dei leak. In ogni caso, fino a che la compagnia non avrà avuto modo di confermare il tutto, è bene prendere quanto anticipato con le pinze.

Stando a quanto anticipato, ci troveremo davanti a un totale di due varianti dei telefoni, il Realme 9 Pro, e il Realme 9 Pro+, seppur è possibile che nel giro di poco tempo arrivi anche il modello base, seppur in seguito al lancio dei primi due.

I device Pro dovrebbero includere all’interno il SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G, accompagnato da un totale di 6 o 8 GB di RAM, con spazio di archiviazione massimo raggiungibile fino a 128 GB. Questo potrebbe risultare espandibile grazie a uno slot Micro SD, ma il tutto non è ancor astato confermato neanche da parte del leaker.

I Realme 9 Pro offrirebbero un display da 6,59 pollici con tecnologia non ancora nota, verosimilmente LCD vista la fascia in cui ci troviamo, con supporto ai 120 Hz. Si parla poi di batterie da 5.000mAh ricaricabili a 33 W. Pare che le fotocamere saranno una 64 MP principale accompagnata da una grandangolare da 8 MP, con un sensore di profondità o macro da 2 MP a chiudere il setup, mentre non ci sono informazioni riguardanti quello dei selfie.

Parlando invece dei Realme 9 Pro+, pare che i telefoni avranno uno schermo leggermente più piccolo da 6,43 pollici con tecnologia AMOLED e un supporto ai 90 Hz, stranamente minore rispetto a quello del modello “peggiore”. Pare che verrà incluso un display per le impronte digitali sotto allo schermo, e che questa volta verrà usato il SoC MediaTek Dimensity 920 5G, con fino a 8 GB di RAM e 256 GB di spazio per l’archiviazione. LE fotocamere dovrebbero essere da 50 MP, 8 MP e 2 MP, ma con sensori migliori rispetto al precedente modello. Per ultima, la batteria, sarebbe da 4.500mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W.