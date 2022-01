Elon Musk si lancia contro gli NFT come foto profilo di Twitter

Non è passato molto da quanto Twitter ha aggiunto un’interessante funzionalità legata alla possibilità di inserire come propria foto profilo degli NFT. C’è da dire che, mentre molti utenti hanno preso la palla al balzo e iniziato a usare il tutto, apprezzando la simpatica iniziativa, moltissimi hanno criticato per un motivo o per un altro il tutto, il che in fondo era prevedibile visto che i token sono un argomento piuttosto caldo.

Dopo avervi parlato di come Adam Hollander abbia spiegato che in realtà gli NFT non sono ben verificati da parte della piattaforma, e l’operazione è quindi in parte fallita (a questo link il nostro articolo di approfondimento), vogliamo prendere in considerazione un recente Tweet di Elon Musk. Parliamo proprio del CEO di Tesla e noto imprenditore miliardario, che ha avuto da ridire su quanto aggiunto, in maniera tutt’altro che pacata. Trovate il suo commento tradotto qui di seguito.

This is annoying pic.twitter.com/KAkDl29CTX — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2022

Twitter sta spendendo risorse ingegneristiche su questa ** mentre i truffatori di criptovalute organizzano spambot block party in ogni thread!?”

Parole censurate a parte, non è di certo la prima volta in cui Musk si lancia contro idee e altre compagnie per via delle proprie opinioni, e anzi questo è uno dei fattori che l’ha reso più famoso sul web. Nello specifico, questa volta ha parlato di come si tratti all’effettivo di un’aggiunta futile, in quanto – seppur utilizzata già da molti e interessante – non sarebbe dovuta essere nei primi pensieri della compagnia, dato dei problemi più gravi che riguardano la piattaforma.

All’effettivo, viste anche le critiche nate, a meno che Twitter non voglia rimuovere il tutto sarà ora costretta a supportarlo, integrando ulteriori feature e sistemando quanto criticato, il che allontanerà l’azienda a risolvere ulteriori problemi, come quelli degli spambot citati dall’imprenditore. Staremo a vedere come si muoverà il colosso in tal senso, visto che per il momento non ci sono ulteriori informazioni all’infuori del lancio della funzionalità.