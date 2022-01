Robert Pattinson è stato scelto per Twilight grazie a… Harry Potter

Potrà sembrare logico il fatto che l’aver interpretato il fascinoso e tragico Cedric Diggory in Harry Potter e il Calice di Fuoco sia stato un viatico per Robert Pattinson per essere scelto in altre grandi produzioni, come Twilight, ma veniamo ora a scoprire che non fu sua volontà quella di partecipare ai provini per il noto film young adult.

Intervistati per il podcast The Big Hit Show, la regista Catherine Hardwicke e il produttore Erik Feig (executive presso Summit Entertainment all’epoca del primo film di Twilight) hanno difatti ricordato aneddoti riguardo alla realizzazione di questa pellicola che ha al contempo avuto un enorme successo ma non è ricordata piacevolmente dai numerosi detrattori e dai fan dei vampiri più “classici”.

La difficoltà nel trovare il protagonista stava nel fatto che la maggior parte dei provinati erano bei ragazzi ma fin troppo dei classici bellocci in stile “capitano della squadra di football” mentre Hardwicke e Feig erano alla ricerca di qualcuno dal profilo più etereo, “byroniano”, dall’aura britannica. Qualcuno che “guardasse all’orizzonte con aria romantica” poiché era un eterno teenager da 90 anni.

Pattinson non si è proposto in prima persona, ma è stato contattato in seguito all’essere stato notato durante un brainstorming in cui erano passate in rassegna le foto di giovani attori britannici, tra cui quelli di Harry Potter. Pattinson ha spiccato, per poi dimostrare di avere una certa alchimia con la protagonista Kristen Stewart durante un provino in casa della regista, in cui si baciarono con tanta veemenza che… lui cadde dal letto.

