Microsoft Edge: partono i test su un nuovo feed per seguire gli YouTuber

Come confermato sulle pagine di XDA-Developers, Microsoft è al lavoro su un nuovo feed dedicato a Microsoft Edge pensato per seguire gli YouTuber.

Abbiamo visto Microsoft supportare il suo Edge in davvero tanti modi, ma c’è da dire che le funzionalità in arrivo non finiscono mai. Parliamo infatti questa volta di un aggiornamento di Canary, versione di testing disponibile per pochi utenti, che integra un nuovo feed RSS, come riportato da XDA-Developers.

Nello specifico, si parla della possibilità di seguire alcuni YouTuber direttamente utilizzando il browser, senza dover per forza accedere alla piattaforma di Google. Risulta sufficiente attivare il follow, per aggiungere tutti i suoi successivi contenuti al feed, in grado di fornire continuamente notizie su ciò che viene pubblicato, anche per ciò che non riguarda i semplici video.

Come detto, non è ancora possibile per tutti fruire della novità, che di sicuro verrà sistemata prima di essere rilasciata al pubblico da parte del colosso di Redmond.

Non è da escludere, fra le altre cose, che si abbia modo di fruire del tutto anche per ulteriori piattaforme all’infuori di YouTube, che si tratti di siti web o ad esempio di ulteriori social network, anche se resta ancora da vedere in che modo il nuovo feed del browser si evolverà.