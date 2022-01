Alexa è andata offline per poco meno di un’ora, segnalazioni da tutta Italia

Se questa mattina avete avuto più di qualche problema ad usare Alexa, beh, sappiate che non è un problema vostro. L'assistente di Amazon era offline per tutti.

21—Gen—2022 / 10:40 AM

Alexa è andata down per diversi minuti. È successo durante la mattina di venerdì 21 gennaio, verso le 9:00 italiane. Sono moltissimi gli utenti che hanno segnalato problemi con l’assistente vocale di Amazon. Il down rendeva Alexa completamente inutilizzabile.

Alexa accendi le luci. Alexa? Alexa?! Alexa…

Mentre scriviamo questa news, sembra che la situazione sia in rapida risoluzione. Amazon non ha ancora spiegato cosa abbia causato il problema. Vi terremo aggiornati non appena usciranno nuove informazioni.

Echo, Escho Show e gli altri speaker di Amazon non funzionano: per poco meno di un’ora l’assistente Alexa non ha dato segni di vita.

Cercando di dare un comando ad Alexa si otteneva in risposta un laconico “Si è verificato un problema”. Se questa mattina non siete riusciti ad utilizzare Alexa, sappiate che non si è trattato di un problema esclusivamente vostro, ma di un disservizio generale che ha colpito tutti gli utenti.

Verso le 10:15 Alexa ha ripreso a funzionare per la maggior parte degli utenti. Il problema dovrebbe essere completamente risolto. Verso le 09:00 di questa mattina Downdetector segnalava centinaia di segnalazioni da parte degli utenti italiani. Amazon non ha ancora pubblicato una dichiarazione ufficiale.