Shenmue: trailer della serie anime tratta dal videogioco SEGA

Crunchyroll presenta il trailer della serie anime tratta da Shenmue, storico videogioco SEGA, in arrivo sulla piattaforma il 5 febbraio.

Gli appassionati dei videogiochi SEGA e, in particolare, dei lavori di Yu Suzuki, non hanno mai dimenticato la serie (giunta al terzo episodio) di Shenmue, originariamente uscito su Dreamcast nel 1999: quest’anno arriva la trasposizione anime del gioco, in onda su Crunchyroll, che ne presenta il nuovo trailer.

Realizzata da Telecom Animation Film, la storia dell’anime (disponibile in occidente dal 5 febbraio) si basa su quella del videogioco originale, con il protagonista Ryo Hazuki che si imbarca in un avventuroso viaggio, cercando di vendicare il padre e il vergognoso attacco subito al dojo di famiglia.

Leggi anche: