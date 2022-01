OnePlus 10 Pro: leaker avrebbe anticipato l’uscita globale a marzo

Un nuovo leaker dal nome di Yogesh Brar, come ripreso sulle pagine di TechRadar, potrebbe aver anticipato alcune novità per quel che riguarda il mondo OnePlus. Parliamo nello specifico di suggerimenti arrivati sulla piattaforma di Twitter, che però è bene non prendere per certi fino a che non arriveranno conferme da parte della compagnia, nonostante l’utente abbia già colpito nel segno con alcuni leak tempo a dietro.

Stando a quanto anticipato, come potete vedere nel Tweet presente qui di seguito, nel mese di febbraio i Nord CE 2 dovrebbero arrivare nel territorio indiano, al contrario dei Nord N20, che sembrano ormai pronti per essere rilasciati in Europa. Per quel che concerne i OnePlus 10 Pro invece, si parla di un lancio nel mese di marzo di quest’anno, ormai vicino, e forse pronto a terminare l’interminabile attesa di alcuni utenti che non vedono l’ora di mettere mano sui device.

In continuation to yesterday's tweet, here a timeline on upcoming OnePlus products Feb – Nord CE 2 (India)

Nord N20 (Europe) March – OnePlus 10 Pro (Global) April – Android 12 rollout with Unified OS. New smart TVs, neckband (ANC), new buds are inbetween the above products. — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) January 18, 2022

Per il resto, pare che nel mese di aprile Android 12 avrà modo di essere lanciato grazie a Unified OS, stando a quello che sappiamo l’evoluzione di Oxygen OS. Pare inoltre che entro il mese di aprile, fra un prodotto e l’altro, vedremo l’arrivo di nuovi Smart TV, neckband con cancellazione attiva del rumore e delle buds. Anche per quel che riguarda questi dettagli, è bene per il momento prendere il tutto con le pinze, anche se verosimilmente le prime conferme della compagnia dovrebbero giungere nel giro di poco tempo.

Al momento, dopo che i OnePlus 10 Pro sono stati rilasciati in Cina a gennaio, non sappiamo la data d’uscita esatta dei dispositivi nel resto del mondo, come vale anche per l’arrivo di varie possibili versioni con tagli diversi di RAM e memoria per l’archiviazione, con i prezzi che sono ovviamente il punto interrogativo più di rilievo.