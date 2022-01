Lizzie McGuire: Hilary Duff sostiene che il revival “non è morto”

Hilary Duff ha dichiarato che il revival di Lizzie McGuire non è un progetto morto, ma è in una fase di stand by.

Dopo aver annunciato un anno fa che il revival di Lizzie McGuire non si sarebbe fatto, ora Hilary Duff ha parlato di nuovo del progetto, dichiarando che non si tratta di un qualcosa del tutto “morto”. L’attrice ne ha parlato al podcast Just for Variety.

Ecco le parole di Hilary Duff sul revival di Lizzie McGuire:

Non credo che sia un progetto morto, e non credo che sia vivo. Penso che sia un qualcosa messo in stand by, in attesa.

La Duff ha anche parlato del fatto che per oltre un decennio si sia parlato del proseguimento di Lizzie McGuire, e che per un po’ di tempo l’interprete non fosse convinta di tornare a vestire i panni del personaggio.

All’inizio ero un po’ dell’idea ‘no grazie’, e poi un giorno ho cambiato il mio pensiero. C’è tanto affetto e tanto amore che ho riversato sul quel personaggio, e c’è da lottare quando un qualcosa è così amato da tante persone. Tengo aperta la mia mente ed il mio cuore, ma non credo che, se ci fosse stato il progetto su Lizzie, sarebbe arrivato anche How I Met Your Father.

Ricordiamo, infatti, che Hilary Duff è la protagonista della serie TV How I Met Your Father, che ha da poco fatto il suo esordio su Hulu. Mentre lo show su Lizzie MacGuire è disponibile su Disney+.