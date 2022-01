Google porta i giochi per Android su Windows 11: al via le iscrizioni alla beta

In una manciata di paesi è già possibile iscriversi alla beta di Google Play Games per Windows. Sarà possibile giocare da PC ad alcuni titoli per Android.

Google sta iniziando a portare i primi giochi per Android su Windows. L’emulazione nativa di Android, grazie ad un accordo con Amazon, era una delle feature più attese di Windows 11. Lo scorso dicembre Google aveva promesso che avrebbe portato anche il suo catalogo di giochi su Windows.

E finalmente ci siamo: in una manciata di selezionatissimi paesi è già possibile iscriversi alla beta di Google Play Games per Windows. Quando abbiamo scritto selezionatissimi non scherzavamo: il programma di testing è disponibile solo in Corea del Sud, Taiwan e Hong Kong.

Gli utenti che verranno selezionati per la beta potranno provare un piccolo catalogo di videogiochi mobile ottimizzati per Windows PC. “Siamo entusiasti di potervi annunciare che alcuni dei giochi mobile più popolari saranno disponibili fin da subito, tra questi anche Mobile Legends: Bang Bang, Summoners War, State of Survival: The Joker Collaboration e Three Kingdoms Tactics“, si legge in un comunicato di Google.

I progressi e gli achievement vengono sincronizzati automaticamente in cloud. Ciò comporta che sarà possibile iniziare una sessione su smartphone per poi riprenderla su PC, senza perdere i progressi raggiunti.

Ricordiamo che per portare i giochi Android su Windows 11, Microsoft si è alleata con Amazon. Gli utenti potranno, infatti, scaricare i loro giochi usando l’Amazon App Store. Google ha ogni interesse nel non venire tagliata fuori dal nuovo mercato dei giochi e app Android per PC. A guadagnarci sono gli utenti, che presto potranno scegliere tra il catalogo di Google e quello di Amazon.