Apple ha dominato nel mercato mobile nel Q4 2021

Come da poco ripreso sulle pagine di GizChina, nel corso del 2021 Apple ha ottenuto numeri davvero importanti per quel che riguarda il mercato mobile.

Non è di certo la prima volta in cui ci troviamo a parlare degli ottimi risultati che Apple ha conseguito in un determinato periodo di tempo, visto che con i propri iPhone la compagnia riesce sempre a registrare numeri da record, in alcuni casi sbaragliando l’offerta di tutte le altre compagnie. Sono adesso arrivati i risultati del Q4 2021, l’ultimo quarto dello scorso anno, dove – come riportato sulle pagine di GizChina – Apple si è di nuovo trovata in una situazione di vantaggio.

Il tutto arriva grazie a un report degli analisti di Canalys, che in genere inquadrano sempre la situazione del mercato, almeno per quel che riguarda la Cina. A quanto pare, Apple è riuscita a raggiungere una presenza del 22%, con Samsung al secondo posto che si è aggiudicata il 20%, con un distacco che si è ridotto rispetto a quello dello scorso anno. Troviamo poi Xiaomi con il 12%, Oppo che si aggiudica il 9% e Vivo, che chiude la top 5 con l’8%.

Ovviamente, il successo di Apple per il mercato degli smartphone è da ricercarsi nel debutto degli iPhone 13, che arrivati nel mese di settembre continuano a essere acquistati e apprezzati in tutto il mondo. Di sicuro, mentre ci avvicineremo al debutto dei nuovi telefoni, potremmo vedere come avvenuto in passato un calo, che come sempre potrà essere sorpassato nel caso in cui gli iPhone 14 si presenteranno in forma smagliante.

Parlando di questi, non sono mancati diversi report che hanno anticipato alcune potenziali novità, che dovrebbero essere confermate da parte del colosso di Cupertino nel mese di settembre, continuando la tradizione. Si parla nello specifico della presenza – o meno – dei 120 Hz sui display di tutta la serie, il che sarebbe un grosso passo avanti rispetto agli iPhone 13. Abbiamo approfondito il tutto in questo articolo.