The Batman: in arrivo a febbraio un’edizione limitata degli Oreo dedicata al film

In attesa dell’uscita di The Batman il 3 marzo, il cavaliere oscuro ha stretto una collaborazione con il famoso marchio Oreo, che porterà a febbraio le confezioni dei biscotti e la decorazione interna degli stessi a riprodurre immagini del cavaliere oscuro.

Ecco lo spot dedicato alla collaborazione tra Batman e gli Oreo.

La novità riguarderà la confezione original degli Oreo. Inoltre gli appassionati acquistando il pacco di biscotti potranno scansionare un QR Code che farà esplorare la batcaverna e permetterà di confrontarsi con gli indovinelli dell’Enigmista. In palio ci sono anche diversi premi come 1500 biglietti per andare a vedere The Batman al cinema, ed anche un viaggio a Londra sui set del lungometraggio.

Ecco le immagini che sono trapelate online sulla batcavera visibile grazie al QR Code dei pacchi di biscotti Oreo.

Check out the virtual Batcave from #TheBatman on the Oreo website ! (via https://t.co/3dHCLtuGIn) pic.twitter.com/C0U2PoR7D8 — The Batman Film News 🦇 (@TheBatmanFilm_) January 12, 2022

Christian Anhut di Saatchi & Saatchi ha dichiarato:

Batman è una vera icona, ed è sempre stato un personaggio oscuro. Attraverso l’Enigmista abbiamo trovato un modo per collegare Batman con il DNA di Oreo, unendo così due fantastici brand.

Ricordiamo che il film The Batman, diretto da Matt Reeves e con Robert Pattinson, arriverà nelle sale cinematografiche il 3 marzo.

