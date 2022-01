Star Trek: rinnovate anche Lower Decks e Strange New Worlds

Pioggia di rinnovi per i progetti del franchise Star Trek: sono stati rinnovati anche le serie Lower Decks e Strange New Worlds.

Dopo gli annunci fatti dedicati a Star Trek: Picard ed a Star Trek: Discovery, arrivano anche delle news dedicate ad altri due show del franchise: sono stati rinnovati Star Trek: Strange New Worlds e Star Trek: Lower Decks.

Per quanto riguarda Star Trek: Strange New Worlds si tratta del rinnovo per una seconda stagione. Ricordiamo che lo show deve ancora debuttare e farà il suo esordio a maggio. Mentre Star Trek: Lower Decks arriverà alla sua quarta stagione. Tutto ciò mentre durante l’estate farà il suo esordio la terza stagione, che sarà composta da dieci episodi.

Alex Kurtzman ha detto su questi rinnovi:

Quattro anni fa abbiamo promesso di far crescere il franchise di Star Trek, rendendolo un qualcosa di mai visto fino ad ora. E grazie al duro lavoro fatto da molti showrunner, sceneggiatori e registi, con il supporto di CBS Studios e Paramount+, stiamo mantenendo la promessa.

Strange New Worlds è uno spin-off di Star Trek: Discovery. Ambientato circa un decennio prima degli eventi di Star Trek: The Original Series, Strange New Worlds racconta le avventure della USS Enterprise quando era comandata dal Capitano Christopher Pike (Anson Mount), insieme al suo fidato primo ufficiale Number One (Rebecca Romijn).

Invece, la serie comica animata Star Trek: Lower Decks segue l’equipaggio di supporto su una delle navi meno importanti della Flotta Stellare, la U.S.S. Cerritos, nel 2380. Mentre la nave è scossa da una moltitudine di anomalie fantascientifiche, i protagonisti cercano di tenere il passo con i loro doveri e le loro vite sociali.